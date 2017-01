INDEPENDENCIA XA!

Fóra o feixismo da nosa terra!

Fóra os exércitos (coma o hepañol) das nosas vilas!

Fóra as armas, os militares e as forzas opresoras!

Fóra tamén os políticos mentireiros!

Nestas eleccións do día 19: votemos para botalos.

Votemos unha opción independentista!

Saúde e Independencia!