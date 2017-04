INDEPENDENCIA XA!NON ENTENDO COMO AÍNDA NON HABÍA UN WEBLOG PARA DICIR O QUE MOITOS PENSAMOS DENDE HAI TEMPO:INDEPENDENCIA PARA GALIZA XA.AQUÍ PODEREDES PÓR TODO O QUE PENSEDES SOBRE A CUESTIÓN.NON PENSADES QUE A LIBERDADE DE EXPRESIÓN NON PODE FICAR SÓ DA CASA PARA DENTRO?ESIXAMOS, POIS, A NOSA INDEPENDENCIA.Pd.1- Son independenteira porque non quero ser como os FRAGUISTAS, PACOVAZQUISTAS, AZNARISTAS, TERRORISTAS e outros sinónimos).